Sulla provinciale 21 | Cetona | auto si ribalta e finisce nella scarpata Conducente incastrato soccorso dai vigili del fuoco

Stasera, intorno alle 19.30, un veicolo si è ribaltato sulla strada provinciale 21 a Cetona, finendo in una scarpata. I vigili del fuoco sono intervenuti prontamente per estrarre il conducente rimasto incastrato nell’abitacolo. Sul posto anche le forze dell’ordine e un’ambulanza che ha prestato assistenza alle persone coinvolte. La dinamica dell’incidente e le condizioni dei coinvolti non sono state ancora rese note ufficialmente. La strada è stata temporaneamente chiusa per permettere i soccorsi.

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CETONA (SIENA) – I vigili del fuoco sono intervenuti stasera, 15 maggio 2026, intorno alle ore 19.30 per incidente stradale sulla SP21 a Cetona. Una vettura uscita di strada si è ribaltata con il conducente rimasto bloccato all’interno dell’abitacolo. Il personale dei vigili del fuoco ha provveduto a liberare il conducente per poi affidarlo al personale medico presente. Sul posto anche i Carabinieri. Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati * Salva il mio nome, email e sito web in questo browser per la prossima volta che commento. Per fornire le migliori esperienze, noi e i nostri partner utilizziamo tecnologie come i cookie per memorizzare eo accedere alle informazioni del dispositivo. 🔗 Leggi su Firenzepost.it © Firenzepost.it - Sulla provinciale 21: Cetona: auto si ribalta e finisce nella scarpata. Conducente incastrato soccorso dai vigili del fuoco ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Sullo stesso argomento Arezzo: auto finisce in una scarpata, conducente incastrato soccorso dai vigili del fuocoAREZZO – I vigili del fuoco e l’elicottero Drago sono intervenuti alle ore 12:45 di oggi, 11 maghio 2026, per un incidente stradale in localita’... Leggi anche: Siena: auto si ribalta sulla Cassia, conducente incastrato soccorso dai vigili del fuoco