Un’auto è finita contro un albero e si è ribaltata questa mattina a Fornacette, in provincia di Pisa. Il conducente è rimasto incastrato e sono intervenuti i vigili del fuoco per estrarlo. L’incidente è avvenuto intorno alle 10.

CALCINAIA (PISA) – Incidente stradale stamattina, 31 maggio 2026, in provincia di Pisa. I vigili del fuoco sono intervenuti alle ore 10.10 in via della Botte, località Fornacette, nel Comune di Calcinaia. La conducente di un’auto ha perso il controllo del veicolo andando ad urtare un platano. Il sinistro ha comportato il ribaltamento sul fianco della vettura impedendo alla donna al volante di uscire in autonomia. Personale VF ha estratto la ragazzadall’abitacolo, utilizzando apposite attrezzature e tavola spinale, affidandola poi al personale sanitario intervenuto.La giovane è stata trasportata all’Ospedale Cisanello di Pisa. Sul posto Carabinieri di Bientina e 118. 🔗 Leggi su Firenzepost.it

© Firenzepost.it - Pisa: auto finisce contro un albero a Fornacette e si ribalta. Conducente incastrata soccorsa dai vigili del fuoco

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