siamo tutti fakir il corteo al pilastro di bologna il sindaco lepore sotto scorta per

Un corteo si è svolto nel quartiere Pilastro di Bologna, con uno striscione che recita “Siamo tutti Fakir”. La manifestazione, promossa da diverse associazioni e dalla comunità marocchina locale, si è tenuta domenica 26 luglio. Il corteo si è svolto a una settimana dalla morte di Abderrahim Fakir, avvenuta durante un intervento di polizia e personale sanitario. Il sindaco della città era presente, ma sotto scorta.

AGI - "Siamo tutti Fakir ", è lo striscione che guida la manifestazione al Pilastro a Bologna promossa - domenica 26 luglio - da Plat, Usb, Potere al Popolo, Comitato Popolare Pilastro e comunità marocchina nel quartiere popolare dove, una settimana fa, durante un intervento della polizia e di personale sanitario, è morto Abderrahim Fakir. La marcia inizia con l'appello alla " verità e alla giustizia " per Fakir e si conclude con un momento di raccoglimento e una preghiera con un imam. "Per Fakir verità e giustizia". Le persone in corteo, circa 2mila, prima di partire hanno osservato un minuto di silenzio, con i partecipanti in ginocchio e con il pugno chiuso. 🔗 Leggi su Agi.it

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Manifestazione per Fakir a Bologna, si apre con minuto di silenzio in ginocchio con il pugno chiuso

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