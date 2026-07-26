Al sindaco di Bologna Matteo Lepore è stata assegnata la scorta in seguito ai messaggi d’odio ricevuti dopo il corteo per Abderrahim Fakir

Il sindaco di Bologna riceverà una scorta dopo aver ricevuto messaggi d’odio e minacce di morte in seguito a una manifestazione dedicata a un attivista. La decisione è stata presa in risposta alle minacce ricevute dopo l’evento tenutosi lunedì scorso. La misura di sicurezza è stata adottata per tutelare l’amministratore locale. La scorta sarà assegnata in via temporanea, senza ulteriori dettagli sulle modalità di protezione.

Al sindaco di Bologna Matteo Lepore sarà assegnata una scorta, a causa dei messaggi d’odio e delle minacce di morte ricevute dopo aver indetto la manifestazione per Abderrahim Fakir lunedì scorso. Lepore aveva sporto denuncia per i messaggi. I dettagli della scorta saranno definiti a breve dalla prefettura bolognese, ma secondo i giornali locali Lepore dovrà essere accompagnato da uno o più agenti della guardia di finanza durante i suoi spostamenti. Il Resto del Carlino scrive che ci sarà anche un’auto non blindata. La manifestazione di lunedì in piazza Nettuno, in centro, si era svolta in maniera pacifica finché in serata un gruppo di manifestanti si era poi scontrato violentemente con la polizia. 🔗 Leggi su Ilpost.it

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Il sindaco di Bologna Matteo Lepore dopo la morte di Abderrahim Fakir

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