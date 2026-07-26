AGI - "Siamo tutti Fakir ", è lo striscione che guida la manifestazione al Pilastro a Bologna promossa - domenica 26 luglio - da Plat, Usb, Potere al Popolo, Comitato Popolare Pilastro e comunità marocchina nel quartiere popolare dove, una settimana fa, durante un intervento della polizia e di personale sanitario, è morto Abderrahim Fakir. "Per Fakir verità e giustizia". Le persone in corteo, circa 2mila, prima di partire hanno osservato un minuto di silenzio, con i partecipanti in ginocchio e con il pugno chiuso. "Verità e giustizia per Fakir" è lo slogan dei cittadini che marciano tra le vie del capoluogo emiliano. Il corteo al Pilastro . Il corteo sta percorrendo tutte le vie del Pilastro per poi tornare all'angolo tra via Italo Svevo e via Alfredo Panzini dove è morto Fakir. 🔗 Leggi su Agi.it

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© Agi.it - "Siamo tutti Fakir", il corteo al Pilastro di Bologna. Il sindaco Lepore sotto scorta per le minacce

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Manifestazione per Fakir a Bologna, si apre con minuto di silenzio in ginocchio con il pugno chiuso

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Morte Fakir, scorta al sindaco Pd Lepore per le minacce social dopo gli scontri in piazza a BolognaIl sindaco di Bologna ha ricevuto una scorta dopo le minacce sui social, legate agli scontri in piazza di una settimana fa.

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Temi più discussi: Bologna, muore uomo ammanettato da Polizia. Pm: Fatti più estesi rispetto a video online; Bologna, la bodycam e il video di 20 minuti che parte quando Fakir spintona un uomo. L'avvocato dei poliziotti: Intervento banale sfociato in tragedia; Bologna, muore ammanettato dalla polizia, i pm: Fatti estesi rispetto al video, al vaglio 2 agenti; Bologna si stringe per Fakir: vogliamo verità e giustizia.

Al quartiere Pilastro di Bologna la marcia popolare organizzata da collettivi e comitati per continuare a chiedere verità e giustizia per Abderrahim Fakir. La manifestazione segue la veglia organizzata dai familiari del 42enne morto durante un intervento dell x.com

Bologna, serata di tensioni tra polizia e manifestanti durante il corteo per Fakir: undici feriti, auto in fiamme e lacrimogeni. Il New York Times: Come George Floyd - Video reddit

Manifestazione al Pilastro di Bologna, in centinaia al corteo: Verità e giustizia per Fakir. E torna il simbolo di George Floyd. La direttaSiamo tutte e tutti Fakir, c’è scritto sullo striscione che a breve aprirà il corteo. Al momento, non sono presenti blindati. Intanto continua il dibattito politico sulla scorta assegnata al sindaco ... ilrestodelcarlino.it

Morte Fakir, il Pilastro torna in piazza a Bologna. Il racconto dell’inviato del Tg La7In ginocchio con il pugno chiuso, la gente del Pilastro a Bologna torna in piazza e ricorda con un minuto di silenzio Abderrahim Fakir. tg.la7.it