Un'operazione della Polizia di Stato in Veneto ha portato all’arresto di tre persone e all’ispezione di due altre. Durante le cinque perquisizioni, sono stati sequestrati ingenti quantitativi di materiale pedopornografico. La Procura della Repubblica di Venezia ha coordinato le attività, che hanno coinvolto anche due indagati. L’indagine si è concentrata sullo scambio di file illegali attraverso piattaforme online, con le autorità che hanno agito in flagranza di reato.

Un’operazione coordinata dalla Procura della Repubblica di Venezia ha inferto un nuovo colpo ai circuiti della pedopornografia online. La Polizia di Stato ha eseguito cinque perquisizioni in Veneto, arrestando in flagranza di reato tre persone per detenzione di materiale pedopornografico aggravata dall’ingente quantità del materiale sequestrato. Altre due persone sono state denunciate a piede libero. Gli indagati hanno un’età compresa tra i 24 e i 52 anni: due risiedono in Polesine, entrambi arrestati, due nel Veneziano, di cui uno finito in manette, e uno nel Veronese. L’attività investigativa, denominata «Butterfly», è stata condotta dal... 🔗 Leggi su Corrieredelveneto.corriere.it

© Corrieredelveneto.corriere.it - Si scambiavano file pedopornografici: tre arresti e due indagati in Veneto

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