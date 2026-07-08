Pedopornografia online maxi blitz della Polizia Postale in 17 città | 7 arresti e 30 indagati Sequestrati migliaia di file illeciti

Sette persone sono state arrestate e trenta sono state indagate in tutta Italia durante un'operazione della Polizia Postale contro la pedopornografia online. Cento agenti hanno effettuato decine di perquisizioni in 17 città, sequestrando migliaia di file illeciti. L’indagine ha portato allo smantellamento di una rete diffusa su tutto il territorio nazionale, con un archivio di materiale illecito trovato e sequestrato.

Cento poliziotti, decine di perquisizioni da nord a sud e un archivio sterminato di file illeciti. Nelle scorse ore, gli investigatori hanno smantellato una rete sommersa diffusa capillarmente in Italia. Un’indagine che porta nuovamente l’attenzione sulla sicurezza dei ragazzi in rete. Come riporta l’agenzia Italpress, la Polizia Postale di Catania ha acquisito gravi indizi per reati legati allo “sfruttamento sessuale dei minori online”, arrivando a indagare trenta persone. L’intervento ha richiesto tempistiche prolungate e indagini complesse. Per superare le barriere dell’anonimato dietro gli schermi, gli inquirenti, coordinati dalla Procura di Catania, hanno dovuto acquisire flussi di dati provenienti dall’estero. 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

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Pedopornografia, perquisizioni in 17 città: 7 arresti e 30 indagati VIDEO

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