Ancona arrestato per 500mila file pedopornografici | oscurato un sito

Un uomo è stato arrestato ad Ancona con l'accusa di aver gestito un vasto archivio di circa 500mila file pedopornografici. Durante le indagini, è stato scoperto che l'indagato utilizzava tecnologie peer-to-peer per nascondere i dati e comunicava attraverso sistemi crittografici. Contestualmente, è stato oscurato un sito web collegato alle attività illecite, mentre le autorità stanno analizzando le possibili connessioni con reti criminali internazionali. Le forze dell'ordine continuano le verifiche sulle modalità di distribuzione dei contenuti e sui soggetti coinvolti.

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