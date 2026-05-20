Ancona arrestato per 500mila file pedopornografici | oscurato un sito
Un uomo è stato arrestato ad Ancona con l'accusa di aver gestito un vasto archivio di circa 500mila file pedopornografici. Durante le indagini, è stato scoperto che l'indagato utilizzava tecnologie peer-to-peer per nascondere i dati e comunicava attraverso sistemi crittografici. Contestualmente, è stato oscurato un sito web collegato alle attività illecite, mentre le autorità stanno analizzando le possibili connessioni con reti criminali internazionali. Le forze dell'ordine continuano le verifiche sulle modalità di distribuzione dei contenuti e sui soggetti coinvolti.
? Domande chiave Come faceva l'indagato a nascondere i dati con la tecnologia peer-to-peer? Quali sono le connessioni tra l'uomo e i sistemi criminali internazionali? Come hanno fatto gli esperti di computer forensics a ricostruire l'archivio? Dove si nascondevano i canali social usati per la diffusione??? In Breve Archivio digitale da 2 Terabyte con video e immagini di natura esplicita. Indagini condotte dal Gico del Nucleo Polizia economico finanziaria di Ancona. Uso di tecnolog . 🔗 Leggi su Ameve.eu
L'archivio dell'orrore: oltre 500mila file pedopornografici nei pc, telefoni e hard...
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