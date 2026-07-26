Si ritrovano gli amici del Centro sportivo
33 persone residenti tra Gatteo, Savignano, San Mauro Pascoli e Santarcangelo si sono incontrate al ristorante Vecchio Podere di Camerano di Poggio Torriana. Tutti avevano frequentato negli anni ‘80 il Centro sportivo di Gatteo in via Leopardi. L'incontro è avvenuto in un locale della zona, senza altri eventi o attività collegati. La riunione ha coinvolto amici che si conoscevano già da tempo e si sono rivisti dopo molti anni.
Si sono ritrovate, al ristorante Vecchio Podere di Camerano di Poggio Torriana, 33 persone residenti a Gatteo, Savignano, San Mauro Pascoli e Santarcangelo, che frequentarono negli anni ‘80 il Centro sportivo di Gatteo in via Leopardi. Dice l’avvocato Eriberto Montespini portavoce del gruppo: "Il centro venne creato negli anni ‘80 da otto soci giovani che richiesero al comune l’autorizzazione di adibire il centro a circolo tennis. In questo luogo si svolsero tanti tornei. Il ricordo più bello sono stati quegli anni spensierati con tante serate dedicate allo sport. Poi l’incontro di questa sera con quasi tutti presenti". All’incontro Piero... 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
Segui gli aggiornamenti su Amici.
Uno STALKER ci INSEGUE fino al Nostro CONCERTO a TORINO •Ep 1•
Notizie e thread social correlati
Leggi anche: Gli amici di 'Chiodo' si ritrovano per il "Torneo Diciannove" di calcio a 7: "Vogliamo che il ricordo diventi azione"
Fico e Di Maio si ritrovano a Napoli: abbraccio pubblico tra gli ex pionieri del M5sRoberto Fico e Luigi Di Maio sono stati visti insieme a Napoli, in un breve incontro pubblico.
Argomenti più discussi: Si ritrovano gli amici del Centro sportivo; Nel ricordo di Gabbo. Tutti gli amici si ritrovano a lezione di primo soccorso; Da una storia per caso il Meeting di Rimini 2026; quartieresantamaria.
Metti una sera a cena con gli amici del Bari Club Polignano, dedicato a Vito Guerrieri, che si ritrovano provenienti anche dai loro luoghi di residenza in Italia e all'estero. Spettacolo!! E poi la immancabile foto davanti al monumento (in tutti i sensi) di Domenico facebook
Si ritrovano gli amici del centro sportivoSi sono ritrovate, al ristorante Vecchio Podere di Camerano di Poggio Torriana, 33 persone residenti a Gatteo, Savignano, San ... msn.com