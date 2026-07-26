Si ritrovano gli amici del Centro sportivo

Da ilrestodelcarlino.it 26 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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33 persone residenti tra Gatteo, Savignano, San Mauro Pascoli e Santarcangelo si sono incontrate al ristorante Vecchio Podere di Camerano di Poggio Torriana. Tutti avevano frequentato negli anni ‘80 il Centro sportivo di Gatteo in via Leopardi. L'incontro è avvenuto in un locale della zona, senza altri eventi o attività collegati. La riunione ha coinvolto amici che si conoscevano già da tempo e si sono rivisti dopo molti anni.

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Si sono ritrovate, al ristorante Vecchio Podere di Camerano di Poggio Torriana, 33 persone residenti a Gatteo, Savignano, San Mauro Pascoli e Santarcangelo, che frequentarono negli anni ‘80 il Centro sportivo di Gatteo in via Leopardi. Dice l’avvocato Eriberto Montespini portavoce del gruppo: "Il centro venne creato negli anni ‘80 da otto soci giovani che richiesero al comune l’autorizzazione di adibire il centro a circolo tennis. In questo luogo si svolsero tanti tornei. Il ricordo più bello sono stati quegli anni spensierati con tante serate dedicate allo sport. Poi l’incontro di questa sera con quasi tutti presenti". All’incontro Piero... 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

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