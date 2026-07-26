si ritrovano gli amici del centro sportivo

Notizia in breve

33 persone residenti tra Gatteo, Savignano, San Mauro Pascoli e Santarcangelo si sono incontrate al ristorante Vecchio Podere di Camerano di Poggio Torriana. Tutti avevano frequentato negli anni ‘80 il Centro sportivo di Gatteo in via Leopardi. L'incontro è avvenuto in un locale della zona, senza altri eventi o attività collegati. La riunione ha coinvolto amici che si conoscevano già da tempo e si sono rivisti dopo molti anni.