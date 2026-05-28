Fico e Di Maio si ritrovano a Napoli | abbraccio pubblico tra gli ex pionieri del M5s

Roberto Fico e Luigi Di Maio sono stati visti insieme a Napoli, in un breve incontro pubblico. È la prima volta dopo un lungo periodo che i due si mostrano in pubblico contemporaneamente. L’evento ha attirato l’attenzione, considerando il passato comune come figure di spicco del Movimento 5 Stelle. Non sono stati annunciati comunicati ufficiali o dichiarazioni. La scena si è svolta in modo discreto, senza ulteriori dettagli sulla motivazione dell’incontro.

Roberto Fico e Luigi Di Maio si sono ritrovati a Napoli, in pubblico, dopo molto tempo. Un incontro breve, ma dal forte valore simbolico per due degli esponenti storici del Movimento 5 Stelle nato sotto la spinta grillina.Il presidente della Regione Campania e il rappresentante speciale dell'Ue. 🔗 Leggi su Napolitoday.it

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