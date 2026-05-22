Gli amici di ' Chiodo' si ritrovano per il Torneo Diciannove di calcio a 7 | Vogliamo che il ricordo diventi azione
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"Vogliamo che il ricordo diventi azione, che la mancanza si trasformi in presenza, che ciò che abbiamo vissuto continui a generare vita". Sono queste le parole che muovono la volontà di tanti amici che hanno organizzato per il secondo anno consecutivo il torneo di calcio a 7 "Torneo Diciannove". 🔗 Leggi su Forlitoday.it
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