Un esperto ha spiegato che alcuni animali selvatici si avvicinano alle persone in cerca di cibo. La soluzione proposta è l’installazione di misure di dissuasione per prevenire incontri indesiderati. Si sottolinea la necessità di conoscere i comportamenti reali di questi animali per evitare allarmismi ingiustificati e sottovalutazioni dei rischi. Non vengono fatti riferimenti a specifici esemplari o aree geografiche.

Al di fuori di ogni narrazione fiabesca che ben si cuce sulla figura mitologica del lupo, è importante conoscerne i comportamenti reali onde evitare falsi allarmismi ma anche vere sottovalutazioni del pericolo. Per questo, dopo il caso di Soci, abbiamo contattato il biologo esperto in materia di predatori Marco Del Frate, che ha confermato - video alla mano - la presenza di (almeno) un esemplare giovane tra le vie della frazione. E’ possibile che sia stato "lui", a fare sparire tutti i gatti della zona? "Sì, è possibile. Alle volte accade che questi animali - così come gli altri selvatici - si specializzino in prede ’insolite’: nel parmense, per esempio, hanno imparato a riconoscere lo scampanellio dei collari e vanno a predare i cani durante le battute di caccia. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - "Si avvicinano per cercare il cibo". L’esperto spiega l’ultimo fenomeno. La soluzione? Misure di dissuasione

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