Alcuni esperti suggeriscono che l'alimentazione può influenzare la qualità dell'abbronzatura. Si parla di alimenti ricchi di antiossidanti e carotenoidi, come carote, pomodori e frutta colorata, che potrebbero aiutare la pelle a prepararsi all'esposizione solare. Tuttavia, non ci sono evidenze scientifiche definitive che dimostrino un legame diretto tra dieta e miglioramento dell'abbronzatura.

Non sono solo i primi weekend al mare o gli integratori alimentari a preparare e potenziare l'abbronzatura. Molti pensano che certi cibi possano perfezionare la carnagione. Veramente? In realtà nessun cibo “fa abbronzare” da solo: l’abbronzatura è una risposta biologica della pelle all’esposizione solare, mediata soprattutto dalla produzione di melanina. Nessuno studio dimostra le proprietà di accelerazione dell'abbronzatura da parte del cibo. "Ciò che può tuttavia colorare leggermente la pelle sono i pigmenti arancioni presenti principalmente nel beta-carotene, un antiossidante della famiglia dei carotenoidi" spiega il dottor Pietro Mignano, Nutrizionista di MioDottore. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - L'abbronzatura può migliorare grazie al cibo? Ce lo spiega l'esperto

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