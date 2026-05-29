Ora Andrea Sempio rischia misure di sicurezza | l'esperto spiega l'ultima mossa della Procura sul caso Garlasco

La Procura di Pavia ha disposto una consulenza psichiatrica per l’indagato nel caso di Garlasco. La decisione arriva dopo aver analizzato le risultanze delle indagini. L’indagato, accusato dell’omicidio, potrebbe essere sottoposto a misure di sicurezza. La consulenza mira a valutare la sua stabilità mentale. La Procura non ha ancora comunicato se ci siano altre misure in programma. La decisione si inserisce nel procedimento giudiziario in corso.

La Procura di Pavia ha disposto una consulenza psichiatrica nei confronti dell'attuale indagato sul delitto di Garlasco. Andrea Sempio rischia un arresto? A Fanpage.it lo ha spiegato l'avvocato penalista Daniele Bocciolini. 🔗 Leggi su Fanpage.it

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