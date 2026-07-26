Shevchenko e Pirlo non si parlano più dopo la Russia | Condanno quello che ha fatto Mi ha ferito

Dopo le polemiche legate alla guerra in Ucraina, Shevchenko ha dichiarato di non parlare più con Pirlo, condannando le sue azioni e affermando di essere stato ferito. La tensione tra i due è legata anche alle scelte di alcuni ex campioni italiani di partecipare ad eventi in Russia durante il conflitto. La candidatura di Pirlo alla panchina dell’Italia si inserisce in un contesto di scontri pubblici tra le parti.

La candidatura di Andrea Pirlo alla panchina dell'Italia si intreccia con le polemiche per il rapporto con Fonbet e con il 'gelo' raccontato da Shevchenko verso gli ex campioni italiani che non si sono fatti problemi a prendere parte a eventi in Russia durante la guerra contro l'Ucraina. Da Totti a Materazzi, il caso degli ambasciatori del calcio riapre il dibattito sul confine tra sport, sponsor e responsabilità pubblica. 🔗 Leggi su Fanpage.it

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Dopo aver letto questo post, credo che Pirlo non abbia più scuse. Se nemmeno dopo la richiesta di Shevchenko ha cambiato idea, significa che ha fatto una scelta consapevole. A questo punto lo ritengo semplicemente non compatibile con il ruolo di commiss x.com

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