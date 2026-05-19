Morto a 16 anni dopo aver mangiato il gelato la mamma | Mi ha chiamato e mi ha detto che non riusciva a respirare

Antonietta, madre di un ragazzo di 16 anni deceduto a Casoria, ha condiviso gli ultimi momenti di vita del figlio. Dopo aver mangiato un gelato, il ragazzo ha chiamato la madre dicendo di avere difficoltà a respirare. La donna ha riferito che il ragazzo è stato colto da un malore improvviso e ha perso conoscenza. Sul posto sono intervenuti i soccorsi, ma nonostante gli sforzi, il ragazzo è deceduto poco dopo. La vicenda ha attirato l'attenzione sulla possibile causa del decesso.

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