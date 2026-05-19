Morto a 16 anni dopo aver mangiato il gelato la mamma | Mi ha chiamato e mi ha detto che non riusciva a respirare

Da fanpage.it 19 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Antonietta, madre di un ragazzo di 16 anni deceduto a Casoria, ha condiviso gli ultimi momenti di vita del figlio. Dopo aver mangiato un gelato, il ragazzo ha chiamato la madre dicendo di avere difficoltà a respirare. La donna ha riferito che il ragazzo è stato colto da un malore improvviso e ha perso conoscenza. Sul posto sono intervenuti i soccorsi, ma nonostante gli sforzi, il ragazzo è deceduto poco dopo. La vicenda ha attirato l'attenzione sulla possibile causa del decesso.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su GoogleTutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.
Segui

Antonietta, la madre di Adriano, il ragazzo di 16 anni morto dopo aver mangiato un gelato a Casoria, racconta gli ultimi istanti di vita del ragazzo. 🔗 Leggi su Fanpage.it

?
Vuoi approfondire questa notizia?Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate.

Adriano D'Orsi morto a 16 anni dopo aver mangiato un gelato, il malore davanti agli amici

Video Adriano D'Orsi morto a 16 anni dopo aver mangiato un gelato, il malore davanti agli amici

Sullo stesso argomento

Leggi anche: Morto a 16 anni dopo aver mangiato un gelato: le indagini

Casoria, 16enne morto dopo aver mangiato un gelato: salma sequestrata, disposta autopsia. Il sindaco: “Dolore enorme”Sarà l'autopsia a determinare le cause della morte del ragazzo di 16 anni che a Casoria, in provincia di Napoli, è deceduto dopo aver mangiato un...

morto a 16 anniMorto a 16 anni dopo aver mangiato il gelato, la mamma: Mi ha chiamato e mi ha detto che non riusciva a respirareAntonietta, la madre di Adriano, il ragazzo di 16 anni morto dopo aver mangiato un gelato a Casoria, racconta gli ultimi istanti di vita del ragazzo ... fanpage.it

morto a 16 anniAdriano d’Orso morto a 16 anni dopo aver mangiato un gelato: sequestrati campioni nel localeA Casoria Adriano d’Orso, sedicenne allergico al lattosio, è morto dopo un gelato. Autopsia e analisi chiariranno cause ed eventuali responsabilità disposte dalla magistratura competente. Una serata t ... baritalianews.it

Cerca news, video e discussioni social in tutto il web