Andriy Shevchenko ha espresso disapprovazione alcuni mesi fa riguardo alla partecipazione di ex calciatori italiani a eventi promozionali in Russia e al legame con l’agenzia di scommesse russa Fonbet. Questa posizione ha contribuito a creare tensioni con alcuni ex compagni di squadra, tra cui Andrea Pirlo, con cui aveva un rapporto amichevole in passato. La questione riguarda le percezioni e le reazioni legate a collaborazioni con sponsor russi.

Antiche amicizie, recenti ruggini. Andriy Shevchenko non aveva gradito a suo tempo, un paio di mesi fa, il giro promozionale di alcuni ex calciatori italiani in Russia e il rapporto con l’agenzia di scommesse russa Fonbet. Materazzi, Totti, Pirlo, altri. Persone e colleghi per i quali il simbolo del calcio ucraino, attuale presidente federale, ha nutrito rapporti di stima e di amicizia. Soprattutto per Pirlo, suo compagno di squadra in momenti stellari e ora designato ct che potrebbe andare ad aggiungersi ad altri cari amici di Sheva, primo fra tutti Paolo Maldini, al gruppo che avrà il compito di risollevare l’orgoglio ferito del calcio italiano, fuori dai Mondiali praticamente da una vita. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Shevchenko e Pirlo dalla vecchia amicizia alle ruggini recenti. Per colpa dello sponsor russo

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