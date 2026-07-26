La difesa degli avvocati di Pirlo | Nessun rischio per il caso dello sponsor russo
Gli avvocati di Pirlo hanno dichiarato che il caso dello sponsor russo non presenta rischi legali per il loro assistito. Pirlo, visibilmente sorpreso, è stato visto con un’espressione enigmatica, senza commentare pubblicamente. La questione riguarda un’interrogazione sulla presenza dello sponsor e le implicazioni politiche ed etiche associate. Non ci sono state ulteriori dichiarazioni né aggiornamenti ufficiali sulla situazione.
Andrea Pirlo trasecola, con quell'espressione enigmatica di chi agli enigmi nella vita non si è mai dedicato. La questione politica, la questione etica. I russi, gli arabi, i soldi. Addirittura c'è chi sottolinea che per un ex calciatore italiano, dentro a un movimento più volte coinvolto negli scandali delle scommesse, sponsorizzare un marchio di betting rappresenti un autogol sconveniente. Ma non sarà questa bufera mediatica, questo monsone di parole, a far saltare l'accordo con la Federcalcio. Pirlo sarà il commissario tecnico della Nazionale. Almeno così fanno sapere i legali dell'allenatore, in queste ore impegnati a risolvere il contratto in essere con lo United Fc in attesa di stilare l'intesa che aprirà il nuovo ciclo azzurro. 🔗 Leggi su Gazzetta.it
Notizie e thread social correlati
Pirlo, lo sponsor russo di scommesse diventa un caso politico. Ma il contratto si scioglieràIl contratto tra il tecnico e il brand di scommesse russe sarà sciolto, dopo le polemiche sulla sua nomina come nuovo ct azzurro.
Andrea Pirlo nuovo CT dell'Italia, polemica da +Europa per lo sponsor russo di scommesse: "Deve rescindere"Andrea Pirlo è stato scelto come nuovo commissario tecnico della nazionale italiana, dopo il rifiuto di Pep Guardiola.