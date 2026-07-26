La difesa degli avvocati di Pirlo | Nessun rischio per il caso dello sponsor russo

Da gazzetta.it 26 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Gli avvocati di Pirlo hanno dichiarato che il caso dello sponsor russo non presenta rischi legali per il loro assistito. Pirlo, visibilmente sorpreso, è stato visto con un’espressione enigmatica, senza commentare pubblicamente. La questione riguarda un’interrogazione sulla presenza dello sponsor e le implicazioni politiche ed etiche associate. Non ci sono state ulteriori dichiarazioni né aggiornamenti ufficiali sulla situazione.

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Andrea Pirlo trasecola, con quell'espressione enigmatica di chi agli enigmi nella vita non si è mai dedicato. La questione politica, la questione etica. I russi, gli arabi, i soldi. Addirittura c'è chi sottolinea che per un ex calciatore italiano, dentro a un movimento più volte coinvolto negli scandali delle scommesse, sponsorizzare un marchio di betting rappresenti un autogol sconveniente. Ma non sarà questa bufera mediatica, questo monsone di parole, a far saltare l'accordo con la Federcalcio. Pirlo sarà il commissario tecnico della Nazionale. Almeno così fanno sapere i legali dell'allenatore, in queste ore impegnati a risolvere il contratto in essere con lo United Fc in attesa di stilare l'intesa che aprirà il nuovo ciclo azzurro. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

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