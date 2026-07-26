La difesa degli avvocati di Pirlo | Nessun rischio per il caso dello sponsor russo

Notizia in breve

Gli avvocati di Pirlo hanno dichiarato che il caso dello sponsor russo non presenta rischi legali per il loro assistito. Pirlo, visibilmente sorpreso, è stato visto con un’espressione enigmatica, senza commentare pubblicamente. La questione riguarda un’interrogazione sulla presenza dello sponsor e le implicazioni politiche ed etiche associate. Non ci sono state ulteriori dichiarazioni né aggiornamenti ufficiali sulla situazione.