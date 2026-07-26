Nazionale Pirlo global ambassador dello sponsor russo di scommesse Fonbet Malagò riflette Conte e Mancini aspettano

Notizia in breve

Pirlo è stato scelto come prossimo ct della Nazionale, nonostante la sua collaborazione con lo sponsor russo di scommesse Fonbet. La questione ha sollevato critiche legate alla guerra in Ucraina. I legali dell’ex calciatore hanno affermato che questa collaborazione non influenzerà il suo incarico. Intanto, alcune figure del calcio italiano aspettano notizie ufficiali, mentre la vicenda continua a far discutere.