Nazionale Pirlo global ambassador dello sponsor russo di scommesse Fonbet Malagò riflette Conte e Mancini aspettano

Da ilgiornaleditalia.it 26 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Pirlo è stato scelto come prossimo ct della Nazionale, nonostante la sua collaborazione con lo sponsor russo di scommesse Fonbet. La questione ha sollevato critiche legate alla guerra in Ucraina. I legali dell’ex calciatore hanno affermato che questa collaborazione non influenzerà il suo incarico. Intanto, alcune figure del calcio italiano aspettano notizie ufficiali, mentre la vicenda continua a far discutere.

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La critica che viene mossa è sempre la solita, e riguarda la guerra in Ucraina. Per i legali dell'ex calciatore questo non caso non comprometterà il suo arrivo sulla panchina della Nazionale Nelle ultime ore è montato il caso attorno ad Andrea Pirlo, prossimo a diventare ct della Nazionale. L. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it

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