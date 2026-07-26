Nazionale Pirlo global ambassador dello sponsor russo di scommesse Fonbet Malagò riflette Conte e Mancini aspettano
Pirlo è stato scelto come prossimo ct della Nazionale, nonostante la sua collaborazione con lo sponsor russo di scommesse Fonbet. La questione ha sollevato critiche legate alla guerra in Ucraina. I legali dell’ex calciatore hanno affermato che questa collaborazione non influenzerà il suo incarico. Intanto, alcune figure del calcio italiano aspettano notizie ufficiali, mentre la vicenda continua a far discutere.
La critica che viene mossa è sempre la solita, e riguarda la guerra in Ucraina. Per i legali dell'ex calciatore questo non caso non comprometterà il suo arrivo sulla panchina della Nazionale Nelle ultime ore è montato il caso attorno ad Andrea Pirlo, prossimo a diventare ct della Nazionale. L. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it
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L'oligarca, lo scacchista, le sanzioni... il mondo di Fonbet, lo sponsor russo che getta ombre su PirloIl 9 ottobre 2025, Andrea Pirlo è stato nominato nuovo commissario tecnico della nazionale.
Pirlo, lo sponsor russo di scommesse diventa un caso politico. Ma il contratto si scioglieràIl contratto tra il tecnico e il brand di scommesse russe sarà sciolto, dopo le polemiche sulla sua nomina come nuovo ct azzurro.
Temi più discussi: Andrea Pirlo nella bufera per quello sponsor russo: Non dovrebbe allenare la Nazionale; Pirlo, no grazie | Chi fa propaganda per la Russia non può essere Ct della nazionale; Il viaggio a Mosca e pubblicità alle scommesse: Pirlo e il caso Russia, ora Malagò riflette sulla firma; Pirlo ct, quell’accordo con un provider russo che diventa un caso imbarazzante.
#Calcio #Nazionale Frenata nelle trattative tra FIGC e Andrea Pirlo. Il suo ruolo di global ambassador della più importante agenzia di scommesse russa è incompatibile con quello di CT. L'ultima parola spetta al presidente Malagò che sta studiando il dossie x.com
La candidatura di Andrea Pirlo per la panchina della nazionale rischia di complicarsi. Al centro del dibattito c'è il legame d'immagine dell'allenatore con Fonbet, colosso russo delle scommesse di cui è diventato global ambassador a seguito dell'ingaggio con l facebook
Italian football federation is having second thoughts about Pirlo because he is global ambassador for a Russian betting company reddit
La difesa degli avvocati di Pirlo: Nessun rischio per il caso dello sponsor russoGli avvocati di Andrea all'opera per liberarsi velocemente dallo United Fc. E il contratto da ambassador con il marchio di scommesse Fonbet si può risolvere senza penali ... msn.com
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