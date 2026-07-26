Shevchenko e la delusione per Totti e Pirlo La chiamata dopo i viaggi in Russia | Sanno come la penso – Il video

Da open.online 26 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Circa un mese fa, Andriy Shevchenko ha dichiarato di aver condannato le azioni di Totti e Pirlo, esprimendo la sua insoddisfazione per il loro comportamento. In un’intervista, ha riferito di aver comunicato loro la sua posizione e di aver espresso disappunto riguardo alle loro scelte. Dopo i viaggi in Russia, Shevchenko ha affermato di sapere come la pensa e di aver manifestato chiaramente il suo punto di vista.

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«Condanno ciò che hanno fatto. Ho espresso loro la mia posizione, la mia insoddisfazione per quello che fanno». A parlare, in un’intervista di circa un mese fa, è Andriy Shevchenko. E quel “loro” si riferisce ad alcuni ex calciatori italiani, tra cui Francesco Totti e Andrea Pirlo, probabile nuovo commissario tecnico della Nazionale italiana. A legare i loro nomi c’è il fatto che di recente sono volati in Russia per presenziare a eventi sportivi o soddisfare le richieste di qualche sponsor. Un fatto giudicato sbagliato e inaccettabile da Sheva, presidente della Federazione calcistica dell’Ucraina, specialmente in un momento storico in cui Mosca è isolata a livello internazionale per l’invasione iniziata nel 2022. 🔗 Leggi su Open.online

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