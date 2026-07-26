Il Sherry Cobbler è un cocktail che ha segnato un punto di svolta nella storia della miscelazione. Nato nel XIX secolo, si caratterizza per la combinazione di sherry, ghiaccio tritato, fette di arancia, lamponi e menta. La preparazione prevede la versatura del liquido su una montagna di ghiaccio, decorata con frutta fresca. Questo drink divenne molto popolare nei bar di New York, diventando un simbolo di stile e raffinatezza dell’epoca.

Immaginate un pomeriggio estivo dell’Ottocento, in un elegante hotel di New York. I clienti si radunano attorno al bancone del bar per assistere a uno spettacolo insolito: il barman versa un liquido ambrato su una montagna di ghiaccio tritato, decora il tutto con fette d’arancia brillanti, lamponi succosi e un ciuffo di menta profumata. Poi, gesto rivoluzionario per l’epoca, infila nel bicchiere una cannuccia. È lo Sherry Cobbler, il cocktail che ha cambiato per sempre il modo di bere in America e nel mondo. Un fenomeno sociale che ha conquistato il mondo. Lo Sherry Cobbler fa la sua prima comparsa documentata nel 1838, quando Katherine Jane Ellice, una giovane viaggiatrice canadese, lo descrive nel suo diario di viaggio nello stato di New York con le parole entusiastiche di chi ha appena scoperto qualcosa di straordinario. 🔗 Leggi su Nonewsmagazine.com

© Nonewsmagazine.com - Sherry Cobbler: il cocktail che ha rivoluzionato l’arte della miscelazione

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