Dopo cinque stagioni, la serie televisiva ha concluso la sua trama, lasciando una narrazione che ha messo in discussione le rappresentazioni tradizionali dei supereroi. La serie, nota per il suo tono crudo e realistico, ha mostrato una versione più oscura e controversa di questo mondo, differenziandosi da molte altre produzioni del genere. La fine della serie segna la conclusione di una storia che ha spesso interrogato i valori e le dinamiche tipiche delle storie di supereroi.

Roma, 21 maggio 2026 – Dopo cinque stagioni, The Boys ha chiuso la sua corsa lasciando dietro di sé qualcosa di raro: la sensazione di aver cambiato davvero le regole del gioco. Quando debuttò nel 2019 sembrava soltanto una versione più sporca e violenta delle classiche storie di supereroi che strizzava l’occhio a Watchmen di Alan Moore. Col passare degli anni, però, la serie creata da Eric Kripke è diventata un fenomeno culturale capace di mescolare critica sociale, politica, cinismo e intrattenimento estremo. Il finale ha diviso parte del pubblico, ma ha anche chiuso uno dei percorsi televisivi più insoliti degli ultimi anni. I supereroi non erano più i buoni. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - The Boys, dopo il gran finale cosa resta della serie che ha rivoluzionato i supereroi

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The Boys Series Finale Scorched Earth Prediction

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