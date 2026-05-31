A Trieste, al Magazzino 26, sono esposte cinque artiste considerate fondamentali per l'evoluzione dell'arte europea. La mostra presenta le loro opere, evidenziando il ruolo che hanno avuto nel rinnovamento artistico. Il Porto Vecchio, un tempo zona industriale, si è trasformato in un centro culturale grazie a interventi di riqualificazione e alla promozione di eventi artistici e culturali.

? Punti chiave Chi sono le cinque artiste che hanno influenzato l'arte europea?. Come ha fatto il Porto Vecchio a diventare un polo culturale?. Quali collezioni private e museali partecipano a questo grande prestito?. Perché la mostra triestina raggiungerà le capitali di Parigi e Berlino?.? In Breve Mostra al Magazzino 26 dal 24 luglio al 27 settembre 2026.. Collaborazione tra Comune di Trieste e Associazione Culturale Foemina guidata da Marianna Accerboni.. Percorso dedicato a Leonor Fini, Maria Lupieri, Maria Melan, Anita Pittoni e Miela Reina.. Tappe internazionali previste presso istituti culturali di Parigi e Berlino.. Dal Magazzino 26 al mondo: il grande ritorno delle artiste che hanno scritto la storia di Trieste. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Trieste, al Magazzino 26 le 5 icone che hanno rivoluzionato l’arte

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Ernest Hemingway A Farewell to Arms | Complete Edition | For Sleep – Complete Audiobook & Review

Notizie e thread social correlati

Trieste scopre l’invisibile: la scienza della luce al Magazzino 26A Trieste, al Magazzino 26, si svolge un’esposizione dedicata alla scienza della luce e alle sue applicazioni, con particolare attenzione alle...

Gualtieri a Trieste: giovani e memoria tra Magazzino 26 e il CarsoIl sindaco di Roma sarà a Trieste lunedì 13 aprile per partecipare alle celebrazioni del Viaggio del Ricordo.

Temi più discussi: II Colore del Caso: il viaggio metafisico del fotografo George Tatge approda a Trieste al Magazzino 26; L’arte triestina al femminile, a luglio una grande mostra al Magazzino 26; Il colore del caso, le foto di George Tatge a Trieste; George Tatge a Trieste con Il Colore del Caso: la mostra al Magazzino 26.

Primavera nei Musei Dai vapori alle turbonavi. La storia delle grandi navi di Trieste Domenica 31 maggio 2026, ore 11.00 Museo del Mare, Magazzino 26, Porto Vecchio - Porto Vivo 7€ a partecipante bit.ly/4nN9oXa x.com

Il colore del caso, le foto di George Tatge a TriesteHa inaugurato al Magazzino 26 di Trieste la mostra Il colore del caso del fotografo italoamericano George Tatge, celebre per i suoi possenti bianchi e neri, che svela qui la sua conversione al ... rainews.it

Presentata in Sala Luttazzi la rassegna Trieste Estate 2026L’assessore alle Politiche della Cultura e del Turismo del Comune di Trieste, Giorgio Rossi, ha presentato questa mattina nella Sala Luttazzi del Magazzino 26 in Porto Vecchio-Porto Vivo, il ricco pro ... triestecafe.it