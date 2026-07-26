Sheamus ha annunciato ufficialmente il suo addio alla WWE, senza fornire dettagli sui motivi della separazione. In un'intervista, ha dichiarato di non avere rimpianti riguardo al titolo Intercontinentale, che aveva detenuto in passato. La decisione di lasciare la compagnia è stata comunicata senza specificare le ragioni, mantenendo il massimo riserbo. La sua uscita dal roster è stata confermata da fonti ufficiali, ma senza ulteriori chiarimenti.

Sheamus ha deciso di rompere il silenzio sul suo addio alla WWE, anche se continua a mantenere il massimo riserbo sui motivi che hanno portato alla separazione dalla compagnia. Intervistato da Adam’s Apple, l’ex WWE Champion ha parlato per la prima volta del periodo che sta vivendo lontano dal ring, senza però sbilanciarsi sul suo futuro. Alla domanda se intenda continuare a lottare una volta diventato ufficialmente free agent oppure ritirarsi, il “Celtic Warrior” non ha voluto dare una risposta definitiva, spiegando di voler semplicemente godersi questa pausa. Sheamus si racconta dopo la WWE. Dopo quasi vent’anni trascorsi a tempo pieno... 🔗 Leggi su Zonawrestling.net

© Zonawrestling.net - Sheamus rompe il silenzio sull’addio alla WWE e sorprende: “Nessun rimpianto per il titolo Intercontinentale”

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Sheamus Breaks His Silence On WWE Exit | WWE News

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