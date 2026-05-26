Rey Mysterio ha vinto contro Rusev nell’episodio di ieri sera di RAW, ottenendo così il diritto di competere per il Titolo Intercontinentale. La vittoria gli permette di avanzare alla prossima sfida per il titolo. La puntata si è conclusa con Mysterio che si prepara per il match futuro.

Rey Mysterio si è guadagnato un match per il Titolo Intercontinentale dopo aver sconfitto Rusev nell’episodio di ieri sera di RAW. Con questa vittoria, Mysterio è diventato il nuovo sfidante numero uno al titolo detenuto da Penta. L’incontro è nato all’inizio della serata, quando Mysterio ha parlato con il campione intercontinentale Penta, che gli ha detto che sarebbe stato un onore affrontarlo. La prospettiva di vedere Rey ottenere subito una chance titolata non è però piaciuta né a Ethan Page né a Rusev. Penta, infatti, aveva già sconfitto Ethan Page a Saturday Night’s Main Event mantenendo la cintura, e per questo il General Manager Adam Pearce ha rifiutato di concedergli un rematch immediato senza prima meritarselo, ufficializzando invece il match tra Mysterio e Rusev. 🔗 Leggi su Zonawrestling.net

© Zonawrestling.net - WWE: Rey Mysterio vola verso il Titolo Intercontinentale dopo la vittoria su Rusev

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WWE Rey Mysterio Gear.

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