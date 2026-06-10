Jaida Parker ha spiegato di aver invaso il Dungeon, la casa di allenamento di Nattie, e ha deciso di intervenire senza esitazioni. Dopo l’episodio, Parker ha rilasciato dichiarazioni in cui ha attaccato direttamente Nattie, senza mostrare segni di pentimento. La wrestler ha affermato di non voler tornare indietro e di aver portato lo scontro nel luogo di allenamento della rivale.

Jaida Parker non ha alcuna intenzione di fare marcia indietro dopo aver portato lo scontro direttamente nella casa di allenamento di Nattie. La rivalità tra le due aveva già raggiunto livelli molto accesi quando Parker si è presentata senza invito a una sessione di allenamento del Dungeon, mentre Nattie stava lavorando con alcuni allievi. Parker è salita sul ring, la situazione è degenerata rapidamente e le due hanno finito per azzuffarsi davanti agli studenti, che sono stati costretti a intervenire per separarle. This is why The Dungeon is invite only. Shawn, you gotta learn how to control your talent. pic.twitter.comoa8jZs0ic0 — Nattie (@NatbyNature) June 9, 2026 Dopo il caos, Nattie si è sfogata sui social, esprimendo tutta la sua rabbia per l’intrusione. 🔗 Leggi su Zonawrestling.net

© Zonawrestling.net - WWE: Jaida Parker rompe il silenzio sull’invasione al Dungeon e attacca Nattie

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Jaida Parker Breaks Her Silence: NXT Return, Main Roster Dreams & Defining Her Legacy

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