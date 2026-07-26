È scomparso sabato il fondatore della sezione locale di Legambiente, Orazio La Corte, 75 anni. È deceduto dopo una malattia che lo aveva colpito negli ultimi anni. La sua morte è stata annunciata a Sesto San Giovanni, dove era molto conosciuto. La Corte aveva dedicato gran parte della vita alla tutela ambientale e alla difesa del territorio. La sua scomparsa ha suscitato cordoglio tra i membri dell’associazione e la comunità locale.

Sesto San Giovanni (Milano) – “La Terra ha perso un Grande Uomo. Ha lottato tanto per salvarla”. Orazio La Corte, classe 1951, è scomparso sabato, dopo una malattia che lo aveva segnato negli ultimi anni. “Compagno generoso, competente, motivato”, lo ricorda l’ex vicesindaco Angelo Gerosa. Tra i fondatori della sezione di Legambiente a Sesto, promotore della nascita del Parco della Media Valle del Lambro, è stato consigliere comunale dei Verdi più volte e attivo per decenni nelle battaglie a tutela del territorio e contro la cementificazione. “Un amico della Terra, un difensore strenuo della vita animale e vegetale, che sognava un mondo in... 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Sesto piange Orazio La Corte. Morto a 75 anni il fondatore della sezione locale di Legambiente

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