Addio al comandante Alfa morto a 75 anni il fondatore del Gis e carabiniere più decorato d’Italia

È morto a 75 anni il comandante Alfa, fondatore del Gruppo di Intervento Speciale dei carabinieri e tra i più decorati dell’Arma. La scomparsa è avvenuta domenica 19 luglio. Riconosciuto come figura simbolo, ha partecipato a operazioni di alta complessità nel corso della carriera. La sua morte è stata comunicata ufficialmente dalle forze dell’ordine.

ABBONATI A DAYITALIANEWS Scompare una figura simbolo dell’Arma dei carabinieri. Si è spento nella serata di domenica 19 luglio, all’età di 75 anni, il comandante Alfa, storico fondatore del Gruppo di Intervento Speciale (Gis) dei carabinieri e protagonista di alcune delle operazioni più delicate della storia italiana. La sua vera identità non è mai stata resa pubblica, una scelta mantenuta per tutta la carriera e anche dopo il congedo dall’Arma. Originario di Castelvetrano, in provincia di Trapani, era considerato il carabiniere più decorato d’Italia, punto di riferimento per intere generazioni di militari e simbolo di coraggio, riservatezza e senso del dovere. 🔗 Leggi su Dayitalianews.com

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