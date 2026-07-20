Addio al Comandante Alfa morto a 75 anni il fondatore del GIS e carabiniere più decorato d’Italia guidò scorta di Di Matteo

Da ilgiornaleditalia.it 20 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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È deceduto a 75 anni il Comandante Alfa, fondatore del Gruppo di Intervento Speciale e tra i carabinieri più decorati del paese. Per oltre quattro decenni ha operato sotto copertura, spesso con il volto nascosto. Ha guidato la scorta di figure di rilievo e ha ricevuto numerose onorificenze per il servizio prestato. La sua carriera si è svolta principalmente in operazioni di alto rischio e di antiterrorismo.

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Per oltre 40 ha operato con il volto coperto dal mephisto nero, diventando il carabiniere più decorato d'Italia È morto all'età di 75 anni il Comandante Alfa, fondatore del Gis e carabiniere più decorato d'Italia, sempre a volto coperto. Il Comandante Alfa, pseudonimo di Antonio Marzullo, nat. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it

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