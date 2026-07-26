Un nuovo saggio critica la riduzione della sessualità a bene di consumo, evidenziando come l’eros venga spesso svalutato. L’autrice analizza il tema oltre gli stereotipi comuni, offrendo una prospettiva diversa sulla percezione del sesso. Il libro, definito controcorrente, affronta i rischi di una società ipersessualizzata e mette in discussione le rappresentazioni tradizionali dell’intimità. La pubblicazione ha suscitato reazioni contrastanti tra chi la considera provocatoria e chi la giudica necessaria.

Libro controcorrente e scandaloso nell’odierna società ipersessualizzata, Sesso oppio dei popoli, di Liliane Jessica Tami, dal titolo provocatorio, analizza l’eros e la sessualità a 360 gradi, oltre gli stereotipi a cui siamo abituati quando pensiamo alla parola sesso. L’autrice analizza il concetto di sessualità nelle varie culture, filosofie e spiritualità, in un viaggio storico e filosofico, per poi rifletterne sull’odierno significato che gli viene dato in occidente, influenzato da ideologie che hanno ridotto la sessualità a bene di consumo circoscritto esclusivamente all’ambito del piacere genitale. C’è da dire che alcuni punti del... 🔗 Leggi su Secoloditalia.it

© Secoloditalia.it - “Sesso oppio dei popoli”: il saggio controcorrente che mette in guardia sulla sessualità ridotta a bene di consumo

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