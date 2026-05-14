Festa dei Popoli | la 22° edizione del Festival interculturale che promuove l’incontro tra popoli e culture

Da baritoday.it 14 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

A Bari torna la Festa dei Popoli, giunta alla sua 22ª edizione, un festival interculturale che si svolge ogni anno per favorire l'incontro tra diverse comunità e tradizioni. L'evento riunisce persone provenienti da vari paesi, offrendo uno spazio dedicato a scambi culturali, musica e alimentazione. La manifestazione si svolge nel centro cittadino e coinvolge numerosi partecipanti, tra pubblico e artisti, provenienti da diversi contesti internazionali.

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Torna a Bari la “Festa dei Popoli”, il festival interculturale che, giunto alla sua 22esima edizione, promuove l’incontro tra popoli e culture. Dal 22 al 24 maggio il giardino Princigalli ospiterà una vera e propria festa, con musica, danze, costumi, enogastronomia, artigianato, condivisione di. 🔗 Leggi su Baritoday.it

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