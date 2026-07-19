Negli ultimi anni, il termine sapio-sessualità è diventato comune per indicare un tipo di attrazione in cui l’intelligenza prevale sull’aspetto fisico. La definizione si riferisce a persone che trovano più seducente un dialogo stimolante o una mente brillante rispetto all’aspetto esteriore. Questa forma di attrazione si basa sulla preferenza per le dinamiche intellettuali e le conversazioni profonde. La parola si inserisce nel dibattito sulle diverse modalità di attrazione e relazioni.

Negli ultimi anni il termine sapio-sessualità è entrato nel linguaggio comune per descrivere una forma di attrazione in cui il principale elemento di fascino non è l’aspetto fisico, ma l’intelligenza. La parola deriva dal latino sapiens (“saggio”) e indica una predisposizione a trovare particolarmente attraenti persone capaci di stimolare il pensiero, sostenere conversazioni profonde, dimostrare curiosità, creatività e capacità critica. Sebbene il termine sia recente e non rappresenti un orientamento sessuale riconosciuto dalla psicologia clinica, il concetto che esprime è antico. Già i filosofi greci attribuivano alla conoscenza un valore superiore alla bellezza esteriore. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it

© Secoloditalia.it - Sapio-sessualità, quando l’attrazione va oltre il sesso e abbraccia le dinamiche intellettuali

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