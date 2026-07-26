Nel borgo di Serina, alcune persone hanno lasciato le case a causa dei rumori dei campanacci delle mucche, che disturbano il sonno dei villeggianti. Il sindaco ha commentato ironicamente la situazione, mentre alcuni residenti e visitatori preferiscono abbandonare le abitazioni. La località, nota per boschi, sentieri e torrenti, conta circa duemila abitanti ed è situata nelle Prealpi Orobie. La questione dei rumori ha portato a tensioni tra chi vive e chi frequenta il borgo.

Serina (Bergamo), 26 luglio 2026 – Serina è una perla incastonata nelle prealpi Orobie. Un borgo di montagna di duemila anime in Val Serina. Boschi, sentieri, torrenti e pascoli. Il biglietto da visita di una delle maggiori località di villeggiatura della Bergamasca, un’oasi di pace ideale per le famiglie, molte provenienti dalla caotica Milano, che qui hanno le seconde case. Un luogo di villeggiatura dove immergersi nella natura incontaminata. Anche per questo è meta gettonata. Per staccare la spina dai ritmi frenetici e riconnettersi con la natura. Eppure, paradosso del ’turista rurale’, vuole la natura ma senza gli animali. Ebbene sì, succede anche questo a Serina. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Serina, le mucche e i campanacci che disturbano il sonno dei villeggianti: c’è chi se ne va e il sindaco ironizza

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