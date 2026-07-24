Numerosi turisti nella Val Brembana hanno segnalato fastidio per il rumore dei campanacci delle mucche, che impedisce loro di dormire. Il sindaco ha risposto che non è possibile mettere gli animali in modalità silenziosa. Un esempio è stato fatto paragonando la situazione a un residente di una località di mare che protesta per il rumore delle onde.

«È come se un sindaco di una località di mare ricevesse proteste per il rumore delle onde. Che cosa potrebbe rispondere? Che evidentemente il mare non è il posto giusto per chi non lo sopporta». Con questo paragone il sindaco di Serina, Michele Villarboito, replica alle polemiche scoppiate sui social dopo il post di una turista che ha definito «impossibile» trascorrere le vacanze a Bagnella a causa dei campanacci delle mucche, che risuonerebbero «giorno e notte» a pochi metri dal condominio in cui soggiorna. La donna, nel suo sfogo, accusa anche il primo cittadino di non averle risposto. «È vero – conferma Villarboito –. Era già venuta da me l'anno scorso per lo stesso motivo e quest'anno ho preferito non riceverla. 🔗 Leggi su Bergamo.corriere.it

© Bergamo.corriere.it - Val Brembana, i turisti contro i campanacci delle mucche: «Non si dorme». Il sindaco: «Non posso metterle in modalità silenzioso»

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