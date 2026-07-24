A Serina, alcuni residenti segnalano difficoltà a riposare a causa del rumore dei campanacci delle mucche nelle aree di allevamento vicine alle abitazioni. Vari commenti sui social indicano che alcuni villeggianti sono tornati a casa per il disturbo. Il sindaco ha dichiarato che l’attività di allevamento e i pascoli rappresentano parte della tradizione locale e non costituiscono un disturbo acustico.

LA POLEMICA. Su Facebook: «Alcuni villeggianti sono tornati a casa». Il primo cittadino: «Allevamento, prati e pascoli non sono disturbo acustico». «Buongiorno, è impossibile fare le vacanze a Serina in località Bagnella, con i campanacci delle mucche a meno di 10 metri dal condominio, giorno e notte. Alcuni villeggianti sono tornati a casa, è veramente difficile restare. Sindaco inesistente, non risponde». Questo post sul gruppo Facebook «Sei di Serina se.» ha acceso il dibattito: oltre 250 commenti in poche ore, la stragrande maggioranza a difesa degli animali al pascolo, veri protagonisti dell’estate sulle montagne bergamasche. Il sindaco... 🔗 Leggi su Ecodibergamo.it

© Ecodibergamo.it - «A Serina impossibile riposare per i campanacci delle mucche». Il sindaco: «Sono storia e cultura»

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