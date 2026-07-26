Sergio Vastano | Conobbi Berlusconi al bagno La fine di Striscia? Rivoluzione inevitabile dopo 38 anni

Notizia in breve

L’attore ha rivelato di aver incontrato il leader politico in un bagno. Ha aggiunto che la fine del suo programma televisivo è stata una rivoluzione naturale dopo 38 anni. Ricorda di essere stato segnalato a un produttore da un collega e di aver creato una caricatura di un calabrese imborghesito, ispirata a studenti universitari fuori sede.