Sergio Vastano | Conobbi Berlusconi al bagno La fine di Striscia? Rivoluzione inevitabile dopo 38 anni

Da fanpage.it 26 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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L’attore ha rivelato di aver incontrato il leader politico in un bagno. Ha aggiunto che la fine del suo programma televisivo è stata una rivoluzione naturale dopo 38 anni. Ricorda di essere stato segnalato a un produttore da un collega e di aver creato una caricatura di un calabrese imborghesito, ispirata a studenti universitari fuori sede.

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L'attore si racconta a Fanpage.it: “Al Drive In grazie a Andy Luotto che mi segnalò a Ricci. La caricatura del calabrese imborghesito nacque osservando alcuni universitari fuori sede”. Il rapporto con Teocoli, l’avventura a Sanremo, l’esperienza a L’Isola dei Famosi e quell’incontro col Cavaliere alla toilette: “Non possiamo stringerci la mano”. 🔗 Leggi su Fanpage.it

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