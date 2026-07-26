Sergio Vastano | Conobbi Berlusconi al bagno La fine di Striscia? Rivoluzione inevitabile dopo 38 anni
L’attore ha rivelato di aver incontrato il leader politico in un bagno. Ha aggiunto che la fine del suo programma televisivo è stata una rivoluzione naturale dopo 38 anni. Ricorda di essere stato segnalato a un produttore da un collega e di aver creato una caricatura di un calabrese imborghesito, ispirata a studenti universitari fuori sede.
L'attore si racconta a Fanpage.it: “Al Drive In grazie a Andy Luotto che mi segnalò a Ricci. La caricatura del calabrese imborghesito nacque osservando alcuni universitari fuori sede”. Il rapporto con Teocoli, l’avventura a Sanremo, l’esperienza a L’Isola dei Famosi e quell’incontro col Cavaliere alla toilette: “Non possiamo stringerci la mano”. 🔗 Leggi su Fanpage.it
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