Serena Autieri la casa con vista sul Golfo di Napoli è il luogo dove ritrova sé stessa | È qui che penso alla mia vita

Una casa con vista sul Golfo di Napoli è il rifugio di Serena Autieri, dove si sente più se stessa. La cantante e attrice ha dichiarato di pensare alla propria vita in quel luogo. Dal 25 luglio, su Rai 3, tornano in onda le repliche del Festival Internazionale del Circo di Monte-Carlo, con la sua partecipazione. La sua presenza televisiva si combina con il racconto del suo spazio personale.

Il ritorno di Serena Autieri in televisione, con le repliche del Festival Internazionale del Circo di Monte-Carlo in onda su Rai 3 a partire dal 25 luglio, riporta l’attenzione non solo sulla sua lunga carriera, ma anche sul luogo che considera il suo rifugio più prezioso. Lontano dai palcoscenici e dalle telecamere, infatti, l’attrice trova serenità in una casa che domina uno dei panorami più belli d’Italia: un attico affacciato sul Golfo di Napoli, nel quartiere del Vomero, dove ogni finestra racconta il legame indissolubile con la sua città natale. Pur dividendosi tra Napoli, Roma e Spoleto per seguire i tanti impegni professionali, è proprio la dimora partenopea a occupare un posto speciale nel suo cuore. 🔗 Leggi su Screenworld.it

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