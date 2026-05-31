Ucraina la nuova frontiera Notti di bombe sogno europeo È qui che l’Unione ritrova se stessa

Durante le notti, si registrano esplosioni e attacchi con bombe nel territorio ucraino. L’Unione Europea affronta questa crisi, cercando di definire la propria posizione. Nel frattempo, le dichiarazioni di Putin includono minacce dirette e manipolazioni sulla legittimità delle azioni russe. Le comunicazioni del leader russo evidenziano un atteggiamento di pressione, mentre le operazioni sul campo continuano senza sosta.

Ascoltare quello che Putin dice è sempre istruttivo. È un manipolatore della realtà quando deve legittimare le scelte aggressive della Russia, ma manda messaggi molto chiari quando minaccia. In un discorso del 9 maggio, trattando dell’Armenia, che ormai ha mostrato il suo intento di muoversi verso l’Unione europea, ha sostenuto come fu proprio il desiderio dell’Ucraina di avvicinarsi all’UE nel 2013 che portò alla “vicenda della Crimea”, agli eventi nel Donbas e alla guerra su vasta scala. Qualche giorno fa ha ribadito che la crisi in Ucraina cominciò proprio “con il suo tentativo di unirsi all’Unione europea”. Presidente Romania: Nato manderà difese il più rapidamente possibile (atex. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

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