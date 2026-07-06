Sanremo è sempre Sanremo | Serena Rossi e Serena Autieri rispondono sul Festival con Stefano De Martino

Durante la presentazione dei palinsesti Rai, Serena Rossi e Serena Autieri hanno commentato le indiscrezioni sul Festival di Sanremo 2027. Entrambe sono spesso associate all'Ariston e sono state coinvolte in discussioni sui possibili ruoli nel prossimo evento. Le attrici hanno confermato di essere impegnate in altri progetti, ma non hanno escluso future partecipazioni. Il Festival e il suo cast sono ancora oggetto di speculazioni, con le voci sui nomi delle co-conduttrici già in circolazione.

Da anni i nomi di Serena Rossi e Serena Autieri vengono accostati all'Ariston. Ai nostri microfoni, durante la presentazione dei palinsesti Rai, le due attrici parlano delle indiscrezioni e dei prossimi impegni Il Festival di Sanremo 2027è ancora lontano, ma il toto co-conduttrici è già partito. Se è vero che ci sono nomi che di anno in anno vengono accostati sempre con maggiore insistenza alla kermesse, è anche vero che“a chi non piacerebbe salire sul palco dell’Ariston?” A ricordarcelo ancora sono stateSerena Rossi e Serena Autieri, entrambi presenti allapresentazione dei palinsesti Rai 20262027. Le due attrici alla domanda se le vedremo al fianco di Stefano De Martino rispondono vagamente. 🔗 Leggi su Ildifforme.it

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Sarah Toscano & Serena Rossi - Atlantide (Colonna sonora del film ''Non abbiam bisogno di parole'')

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