Seravezza | ecco Paolieri e Battistella Il Camaiore ora ha i due gemelli Casani

Il Seravezza ha riportato in rosa il difensore Lapo Paolieri, nato nel 2006, che era passato in Serie C al Pontedera dopo la stagione 2024-2025 con la squadra.

Calciomercato a tutto gas fra nuovi innesti (soprattutto “in quota“), graditi ritorni e conferme. In Serie D il Seravezza riporta a casa un calciatore molto interessante come il duttile laterale destrodifensore Lapo Paolieri, classe 2006 che era andato in C al Pontedera dopo la grande annata 20242025 in verdazzurro. Per Turi poi c’è anche un nuovo 2007 a disposizione a centrocampo: è Daniel Battistella, arrivato dal Pisa. In Eccellenza c’è un Viareggio molto attivo sul fronte delle permanenze. Le ultime due in ordine di tempo che sono state ufficializzate sono quelle del difensore Federico Danovaro (classe 2001) e del centrocampista Tommaso Sforzi (2005). 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

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