Nella giornata di Serie D del girone E, il Sava ha giocato un ruolo decisivo portando il Seravezza alla vittoria, mentre il Camaiore si è trovato in una posizione difficile a causa di una sconfitta. La partita tra le squadre ha avuto un impatto diretto sulla classifica, con il risultato che ha modificato gli equilibri tra le contendenti. La domenica ha offerto così uno spettacolo di passaggi di scena e sorprese sul campo.

In paradiso il Seravezza, all’inferno il Camaiore. La domenica appena passata di Serie D ha detto che i verdazzurri per il secondo anno di fila sono in finale playoff (nella passata stagione li vinsero anche) e i bluamaranto sono tristemente retrocessi facendo immediato ritorno in Eccellenza dopo un sol anno di D. Qui Seravezza. Espugnare lo stadio di Altopascio battendo 2-0 a domicilio i cugini del Tau (che in classifica al termine della regular season erano arrivati secondi, contro il quinto posto dei versiliesi) è stato un grande risultato da parte di un Seravezza che sembrava nell’ultimo periodo solo lontano parente di quello ammirato per lunghi tratti della stagione.🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - Serie D (girone E). Sava trascina Seravezza. Camaiore all’inferno

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie correlate

Serie D (girone E). Seravezza e Camaiore. Trasferte complesseIn Serie D nella 28ª giornata (11ª di ritorno) sono in trasferta sia il Seravezza, a Sansepolcro (dove arbitra Simone Gambin della sezione di Udine,...

Serie D (girone E): semifinali playoff e gare secche playout. Seravezza ad Altopascio. Camaiore a GavorranoIn Serie D, nel girone E tosco-umbro, siamo alla domenica delle semifinali playoff e delle gare (secche pure queste) dei playout.

Argomenti più discussi: Serie D, al via la post-season: il programma gare del 9 e 10 maggio. Rinviati al 17 maggio i playoff del Girone C e i playout del Girone F; Scheda Cannara - Serie D Girone E Italia; Serie D, playoff e playout: risultati e verdetti delle squadre toscane – Il regolamento degli spareggi; Serie C: gli accoppiamenti dei playoff (e come funzionano), promosse e retrocesse.

11/5/26. CALCIO DILETTANTI - RISULTATI FINALI ECCELLENZA girone A. Schio promosso in serie D. Play off: Ambrosiana - Villafranchese 4-1: ora fase interregionale coi lombardi per la D. Play out: Isola Rizza - Limena 1-1; ritorno 17/5. Retrocesse Eugane x.com

Meglio l'Inter del Triplete o quella di quest'anno? reddit

Serie D» - Girone E»: il bilancio della stagione. Maraia: Il Tau è stato un gruppo stratosferico»L’allenatore: La sconfitta con i versiliesi non deve cambiare il giudizio finale sui ragazzi e sul campionato ... sport.quotidiano.net