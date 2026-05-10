In Serie D, nel girone E tosco-umbro, si disputano le semifinali playoff e le gare di playout in formato secco. La sfida tra Seravezza e Altopascio si svolge in trasferta, mentre Camaiore affronta Gavorrano in casa. Questa giornata segna il momento decisivo per le qualificazioni e le retrocessioni nel torneo.

In Serie D, nel girone E tosco-umbro, siamo alla domenica delle semifinali playoff e delle gare (secche pure queste) dei playout. Entrambe le versiliesi di categoria sono coinvolte: il Seravezza nei pur “inutili“ (fanno blasone e vetrina in D) playoff mentre il Camaiore nel vitale playout dove se non vince torna subito in Eccellenza. Playoff. Si gioca alle 17 oggi al Comunale di Altopascio tra i padroni di casa del Tau (arrivati secondi in campionato) ed i “cugini“ del Seravezza, campioni in carica dei playoff del girone E e giunti quinti al termine della regular season. In campionato la sfida è terminata in parità sia all’andata (2-2) sia al ritorno (0-0).🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - Serie D (girone E): semifinali playoff e gare secche playout. Seravezza ad Altopascio. Camaiore a Gavorrano

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