Quattro persone tra 18 e 24 anni sono state arrestate nel barese con l’accusa di aver sequestrato e violentato una escort sudamericana. Secondo le indagini, la vittima fu contattata tramite un sito di incontri da uno degli arrestati, che all’epoca si trovava agli arresti domiciliari. Le autorità hanno eseguito le operazioni di polizia in seguito a un’indagine avviata dopo la denuncia della vittima.

Stando all’accusa la escort sudamericana venne contattata tramite un sito di incontri da uno dei quattro che all’epoca, metà marzo scorso, era agli arresti domiciliari. La donna venne prelevata da un b&b di Bari ma trovò quattro uomini che la fecero salire in automobile e lì, secondo l’accusa, durante il tragitto, picchiata, rapinata e stuprata. Quindi venne lasciata in una zona di campagna di Monopoli senza giacca, zaino né telefono (rubati, stando all’accusa). Dopo avere camminato per circa mezz’ora trovò un panificio, vi entrò, fu soccorsa e chiamò un’amica. Nelle scorse ore la polizia ha arrestato i quattro presunti violentatori: hanno età fra i 18 e 24 anni. 🔗 Leggi su Noinotizie.it

© Noinotizie.it - Sequestrata e violentata: quattro arrestati nel barese, hanno fra 18 e 24 anni Polizia

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