Accusa estorsioni | misure cautelari per 18 fra barese e foggiano Polizia e carabinieri operazione antimafia | bloccato anche il presunto assassino di Stefano Bruno
Un’operazione antimafia condotta congiuntamente dalla polizia e dai carabinieri ha portato all'esecuzione di misure cautelari nei confronti di 18 persone tra le province di Bari e Foggia. L'indagine si concentra su presunte estorsioni nella zona e ha portato anche al fermo del presunto responsabile di un omicidio avvenuto recentemente. Sono stati sequestrati anche alcuni beni riconducibili ai soggetti coinvolti.
Operazione antimafia della squadra mobile di Foggia e di quella di Bari. Indagine su presunte estorsioni nei territori di quelle zone, 18 persone sottoposte a misure cautelari. Operazione di contrasto alla mafia garganica. Fra queste il presunto autore dell’omicidio di Stefano Bruno e del duplice tentato omicidio di Saverio e Pasquale Bruno avvenuti a Foggia il 29 aprile scorso L'articolo proviene da Noi Notizie..🔗 Leggi su Noinotizie.it
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