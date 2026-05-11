Accusa estorsioni | misure cautelari per 18 fra barese e foggiano Polizia e carabinieri operazione antimafia | bloccato anche il presunto assassino di Stefano Bruno

Un’operazione antimafia condotta congiuntamente dalla polizia e dai carabinieri ha portato all'esecuzione di misure cautelari nei confronti di 18 persone tra le province di Bari e Foggia. L'indagine si concentra su presunte estorsioni nella zona e ha portato anche al fermo del presunto responsabile di un omicidio avvenuto recentemente. Sono stati sequestrati anche alcuni beni riconducibili ai soggetti coinvolti.

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