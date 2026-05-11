Accusa estorsioni | misure cautelari per 18 fra barese e foggiano Polizia

Un’operazione antimafia condotta dalla polizia ha portato all’applicazione di misure cautelari nei confronti di 18 persone tra le province di Bari e Foggia. Le indagini, condotte dalle squadre mobili locali, riguardano presunte estorsioni che avrebbero coinvolto diverse aree di quelle zone. L’attività investigativa ha portato all’arresto di alcuni soggetti coinvolti in questa vicenda giudiziaria.

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