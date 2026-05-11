Accusa estorsioni | misure cautelari per 18 fra barese e foggiano Polizia
Un’operazione antimafia condotta dalla polizia ha portato all’applicazione di misure cautelari nei confronti di 18 persone tra le province di Bari e Foggia. Le indagini, condotte dalle squadre mobili locali, riguardano presunte estorsioni che avrebbero coinvolto diverse aree di quelle zone. L’attività investigativa ha portato all’arresto di alcuni soggetti coinvolti in questa vicenda giudiziaria.
Operazione antimafia della squadra mobile di Foggia e di quella di Bari. Indagine su presunte estorsioni nei territori di quelle zone, 18 persone sottoposte a misure cautelari. L'articolo proviene da Noi Notizie..🔗 Leggi su Noinotizie.it
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