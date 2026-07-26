Sepang torna nel calendario F1 a Mondiale in corso ma sarà il GP del Bahrain | perché si corre in Malesia

La Formula 1 tornerà sul circuito di Sepang dal 2 al 4 ottobre 2026, ma il Gran Premio continuerà a essere chiamato GP del Bahrain. La decisione deriva dalla crisi in Medio Oriente e dalla volontà di mantenere intatto il calendario stagionale. È stato raggiunto un accordo economico che soddisfa tutte le parti coinvolte, permettendo alla gara di svolgersi in Malesia senza modificare il nome ufficiale del evento.

La Formula 1 tornerà a Sepang dal 2 al 4 ottobre 2026, ma la gara manterrà nome e titolarità del Bahrain. Dietro la soluzione ci sono la crisi in Medio Oriente, la necessità di salvare il calendario e un accordo economico conveniente per tutte le parti. 🔗 Leggi su Fanpage.it

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