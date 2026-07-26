La Formula 1 ha annunciato il trasferimento del Gran Premio dal Bahrain a Sepang, in Malesia. La gara si svolgerà nel circuito malese, anche se la corsa non sarà più valida come Gran Premio della Malesia. La decisione è stata comunicata oggi e rappresenta un'eccezione nel calendario della stagione, con il circuito di Sepang che torna nel calendario ufficiale della F1. La gara si terrà in territorio malese, senza più collegamenti con l’evento originariamente previsto nel Bahrain.

La Formula 1 ritrova Sepang, ma non il Gran Premio della Malesia. È questa la particolarità della decisione ufficializzata oggi dal Circus, che ha scelto di trasferire eccezionalmente in territorio malese la gara originariamente assegnata al Bahrain. L’appuntamento è fissato dal 2 al 4 ottobre 2026 e porterà una denominazione inedita: Formula 1 Gulf Air Bahrain Grand Prix in Malaysia. Una soluzione senza precedenti, maturata per rispondere alle conseguenze della crisi geopolitica che continua a interessare il Medio Oriente. L’annullamento, nei mesi scorsi, dei Gran Premi di Bahrain e Arabia Saudita aveva infatti aperto un vuoto nel calendario iridato, ridotto a 22 appuntamenti. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - F1, il GP del Bahrain trasloca a Sepang: ufficiale il ritorno della Malesia

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