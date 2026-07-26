Senzatetto minaccia i clienti di un supermercato e tenta di accoltellare un vigile | l'agente spara e lo ferisce

Un senzatetto a San Vincenzo ha minacciato clienti di un supermercato e un vigile con un coltello. L'agente della polizia locale, intervenuto, ha sparato e ferito l’uomo. La ferita non è grave.

Un senza fissa dimora a San Vincenzo (Livorno) ha minacciato i clienti di un supermercato e un vigile con un coltello. L'agente della polizia locale ha esploso un colpo di pistola e ha ferito il senzatetto: non è grave. 🔗 Leggi su Fanpage.it

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

I gave everything to my stepchildren, only to be mocked and cast out. short drama

Notizie e thread social correlati

Livorno, tenta di accoltellare due vigili: un agente spara e lo ferisceUn uomo senza fissa dimora di 42 anni, di origine spagnola, ha tentato di accoltellare due vigili urbani davanti a un supermercato a San Vincenzo, in...

Minaccia i vigili con un coltello, agente gli spara. Terrore davanti al supermercatoUn uomo armato di coltello ha minacciato i vigili davanti a un supermercato, portando a un intervento armato.

Argomenti più discussi: Disturbato mentre nutre i topi con gli avanzi di spazzatura, insegue e minaccia un residente con un coltello; Livorno minaccia vigili con un coltello, agente spara e ferisce senzatetto.

Senzatetto minaccia i clienti di un supermercato e tenta di accoltellare un vigile: l’agente spara e lo ferisceUn senza fissa dimora a San Vincenzo (Livorno) ha minacciato i clienti di un supermercato e un vigile con un coltello ... fanpage.it

San Vincenzo, senza fissa dimora minaccia clienti di un supermercato e tenta di accoltellare un vigile: agente spara e lo ferisceA San Vincenzo, in provincia di Livorno, un senza fissa dimora ha minacciato i clienti di un supermercato e un vigile con un coltello. bigodino.it