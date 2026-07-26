Un uomo senza fissa dimora di 42 anni, di origine spagnola, ha tentato di accoltellare due vigili urbani davanti a un supermercato a San Vincenzo, in provincia di Livorno. Uno dei due agenti ha sparato, colpendo l’uomo e ferendolo. L’uomo, che spesso si trovava nel luogo, è stato trasportato in ospedale per le ferite da arma da fuoco. Nessun altro è rimasto coinvolto nell’incidente.

Un 42enne senza fissa dimora, originario della Spagna, è rimasto ferito per un colpo di pistola sparato da un vigile urbano. L'episodio è avvenuto davanti a un supermercato a San Vincenzo, in provincia di Livorno, davanti al quale l'uomo - secondo i racconti della gente del posto - è solito stazionare molte ore della giornata., Secondo alcuni testimoni l'uomo, colpito all'addome, era in forte stato di agitazione e aveva cominciato a infastidire i clienti già dentro il negozio di alimentari, minacciando alcuni con un grosso coltello. Sul posto è quindi intervenuta una pattuglia della polizia locale ma, quando due agenti si sono avvicinati per cercare di calmarlo, il 42enne ha tentato di accoltellarne uno, che è riuscito a schivare il fendente. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it

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© Tgcom24.mediaset.it - Livorno, tenta di accoltellare due vigili: un agente spara e lo ferisce

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