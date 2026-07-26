Un uomo armato di coltello ha minacciato i vigili davanti a un supermercato, portando a un intervento armato. Un agente ha sparato, ferendo l’uomo. Sul posto sono intervenuti i soccorritori, mentre le forze dell’ordine hanno delimitato l’area. La persona colpita, ritenuta un senzatetto olandese, si trovava nei pressi del supermercato da settimane. Nessun altro è rimasto coinvolto nell’incidente.

San Vincenzo (Livorno), 26 luglio 2026 – Grande paura davanti al supermercato Coop di via Biserno a San Vincenzo. Secondo una prima ricostruzione a essere ferito dal colpo d’arma da fuoco è un clochard olandese che da alcune settimane stazionava nei pressi del punto vendita. Sembra che l’uomo brandisse un coltello contro gli agenti della polizia municipale in servizio, uno dei quali ha sparato. Sul posto sono intervenute l’ambulanza infermieristica di Venturina e l’automedica di Piombino; poi è stato attivato l’elisoccorso regionale Pegaso 3 che ha trasportato il ferito a Pisa, all’ospedale di Cisanello. Dalle prime informazioni risulta che l’uomo fosse in condizioni stabili durante ilk trasporto. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Minaccia i vigili con un coltello, agente gli spara. Terrore davanti al supermercato

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